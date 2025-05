Reinhold Messner auf Jubiläumstour in Plauen über seine Grenzgänge: „Es war nicht verantwortungsvoll, aber ich würde es wieder tun“

Der Extrembergsteiger spricht in der ausverkauften Plauener Festhalle über Schicksalsberge, Todeszonen und die Wiedergeburt in der Zivilisation - ein Leben zwischen Durchkommen oder Umkommen.

Todeszonen, Schicksalsberge und der Verlust seines Bruders – um Extrembergsteiger Reinhold Messner ranken sich viele unfassbare Geschichten. Am Sonntag lockte der Grenzgänger zwischen Leben und Tod seine Bewunderer zum Dokumentarfilm „Sturm am Manaslu“ in die ausverkaufte Festhalle. Schon bevor die ersten Bildsequenzen auf der XXL-Videowand...