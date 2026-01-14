Rock-Lady und Band mit deutsch-deutscher Geschichte: Welche Promis dieses Jahr in Plauen auftreten - und wer schon für 2027 verpflichtet ist

Plauen
Ob Pullunder-Wunder Olaf Schubert, 70er-Ikone Suzi Quatro oder Kultband Silly: Da kommen - überdacht und Open Air - einige besondere Live-Events auf die Zuschauer zu. Karten gibt’s bei „Freie Presse“.
Neues Jahr, neue Stars: In Plauen geben sich ab Januar aus Funk und Fernsehen bekannte Prominente die Klinke in die Hand. Die „Freie Presse“ gibt einen ersten ausgewählten Überblick.
