  • Rock-Lady und Band mit deutsch-deutscher Geschichte: Welche Promis dieses Jahr in Plauen auftreten - und wer schon für 2027 verpflichtet ist

Das Pullunder-Wunder Olaf Schubert strapaziert die Lachmuskeln des Publikums - aber erst im Sommer 2027. Er tritt im Parktheater auf. Der Vorverkauf hat begonnen.
Das Pullunder-Wunder Olaf Schubert strapaziert die Lachmuskeln des Publikums - aber erst im Sommer 2027. Er tritt im Parktheater auf. Der Vorverkauf hat begonnen. Bild: K. Lippmann-Wagner/Archiv
Haben im Vogtland viele Fans: die Kastelruther Spatzen. Im Bild rechts ist Sänger Norbert Rier bei einem Konzert in Bad Elster.
Haben im Vogtland viele Fans: die Kastelruther Spatzen. Im Bild rechts ist Sänger Norbert Rier bei einem Konzert in Bad Elster. Bild: Christian Schubert/Archiv
Wenn die nur 1,52 Meter große Suzi Quatro loslegt, singen die Fans lauthals mit.
Wenn die nur 1,52 Meter große Suzi Quatro loslegt, singen die Fans lauthals mit. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Julia Neigel singt jetzt bei Silly - City-Frontmann Toni Krahl (2. v. li.) ist nicht mehr dabei.
Julia Neigel singt jetzt bei Silly - City-Frontmann Toni Krahl (2. v. li.) ist nicht mehr dabei. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Plauen
Rock-Lady und Band mit deutsch-deutscher Geschichte: Welche Promis dieses Jahr in Plauen auftreten - und wer schon für 2027 verpflichtet ist
Redakteur
Von Sabine Schott
Ob Pullunder-Wunder Olaf Schubert, 70er-Ikone Suzi Quatro oder Kultband Silly: Da kommen - überdacht und Open Air - einige besondere Live-Events auf die Zuschauer zu. Karten gibt’s bei „Freie Presse“.

Neues Jahr, neue Stars: In Plauen geben sich ab Januar aus Funk und Fernsehen bekannte Prominente die Klinke in die Hand. Die „Freie Presse“ gibt einen ersten ausgewählten Überblick.
