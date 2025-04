Ruhestörer bewerfen in Plauen Polizisten mit einem Sack Erde

Dieser Polizeieinsatz wird den Beamten wohl länger in Erinnerung bleiben. Ausgangspunkt ihres Besuches war laute Musik in einer Wohnung.

Laute Musik rief am späten Dienstagabend die Polizei in Plauen auf den Plan. Lärm kam aus einer Wohnung an der Albert-Schweitzer-Straße am Chrieschwitzer Hang. Vor Ort wurden die Polizisten unfreundlich empfangen. Am Haus angekommen, wurde den eingesetzten Beamten aus einem Wohnungsfenster ein Sack Erde entgegen geworfen - glücklicherweise...