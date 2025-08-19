Ruhig und reduziert: Erster „Low Sensory Day“ in der Fabrik der Fäden in Plauen

Plauen
Buntes Licht, schnelle Videos, Geräusche: Die Sinne mancher Museumsbesucher sind schnell überreizt. Deshalb bietet die Fabrik der Fäden am Freitag erstmals einen reizarmen Tag an. Was dahinter steckt.
Zum ersten Mal plant die Plauener Fabrik der Fäden einen „Low Sensory Day“, also einen Tag mit wenigen Sinnesreizen. Statt multimedialer Ausstellung mit Lichtern, Geräuschen und anderen Effekten wird es am 22. August ruhig. Wie die Stadt Plauen mitteilt, wird an diesem Tag im Museum bewusst auf laute Geräusche und starke visuelle Effekte...
