Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Ruhig und reduziert: Erster „Low Sensory Day“ in der Fabrik der Fäden in Plauen

In der Fabrik der Fäden gibt es normalerweise eine multimediale Ausstellung.
In der Fabrik der Fäden gibt es normalerweise eine multimediale Ausstellung. Bild: Ellen Liebner/Archiv
In der Fabrik der Fäden gibt es normalerweise eine multimediale Ausstellung.
In der Fabrik der Fäden gibt es normalerweise eine multimediale Ausstellung. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Ruhig und reduziert: Erster „Low Sensory Day“ in der Fabrik der Fäden in Plauen
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Buntes Licht, schnelle Videos, Geräusche: Die Sinne mancher Museumsbesucher sind schnell überreizt. Deshalb bietet die Fabrik der Fäden am Freitag erstmals einen reizarmen Tag an. Was dahinter steckt.

Zum ersten Mal plant die Plauener Fabrik der Fäden einen „Low Sensory Day“, also einen Tag mit wenigen Sinnesreizen. Statt multimedialer Ausstellung mit Lichtern, Geräuschen und anderen Effekten wird es am 22. August ruhig. Wie die Stadt Plauen mitteilt, wird an diesem Tag im Museum bewusst auf laute Geräusche und starke visuelle Effekte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
14.08.2025
2 min.
Hunderte Pilze auf wenigen Quadratmetern: Kann das sein?
Steffen Schmidt ist Pilzberater in Syrau im Vogtland.
Können auf wenigen Quadratmetern mehrere Hundert Steinpilze stehen? Ein vogtländischer Pilzberater erklärt, was dahinter steckt und wie es jetzt mit der Pilzsaison weitergeht.
Elisa Leimert
11:30 Uhr
1 min.
Zoll stoppt illegale Produktion von Wasserpfeifentabak
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf sieben Beschuldigte. (Symbolbild)
Eine Bande aus dem Leipziger Raum soll aus Rauchtabak, Glycerin, Zucker, Zitronensäure und Aromastoffen Wasserpfeifentabak hergestellt haben. Der Zoll ist ihnen nun auf die Schliche gekommen.
11:35 Uhr
2 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Kinder sterben wegen Mangelernährung im Gazastreifen (Archivbild)
Hilfsorganisationen berichten seit langem, dass Hunderttausende im Gazastreifen nicht genug Nahrung haben. Jetzt hat sich die Lage weiter zugespitzt.
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
09.07.2025
2 min.
Warum sich derzeit beim Museumsbesuch in Plauen Geld sparen lässt
In der Fabrik der Fäden gibt es auch für junge Leute vieles zu entdecken.
Das Alternativprogramm für Regenwetter und kühle Temperaturen: Plauen lädt zum Museumsbesuch ein - ein Ferienspaß, der nicht teuer ist.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel