Saisonstart: Unterwegs mit dem Plauener Nachtwächter

Mit Frühlingsbeginn nehmen die Stadtrundgänge Fahrt auf. Beim Plauener Nachtwächter erfahren die Teilnehmer am Freitagabend viel aus der Stadtgeschichte.

Am Freitagabend startet der Plauener Nachtwächter Friedrich-Wilhelm mit seiner Stadtführung in die diesjährige Saison. Um 18 Uhr beginnt der rund zweistündige Rundgang an der Tourist-Information. Wo die Geschichte der Stadt Plauen ihren Anfang nahm und warum der Stadtbrand von 1844 eine enorme Bedeutung in der städtebaulichen Entwicklung der...