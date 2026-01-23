Sanierungspläne für das Plauener Vogtlandstadion sorgen für Aufregung

Plauen
Plauen hat Bewerbungsunterlagen für die sogenannte Sportmilliarde eingereicht. Geld soll auch in das Stadion fließen. Als jetzt Details bekannt wurden, sprachen Fans von einer „Katastrophe“. Worum geht’s?
Pläne der Stadt, in den kommenden Jahren das Plauener Vogtlandstadion zu sanieren und fit für die Zukunft zu machen, sind auf ein breites Echo gestoßen. So begrüßte der VFC Plauen die Bemühungen, im Stadion zu investieren. Es gab von Fanseite aber auch Kritik.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.