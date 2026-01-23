Sanierungspläne für das Plauener Vogtlandstadion sorgen für Aufregung

Plauen hat Bewerbungsunterlagen für die sogenannte Sportmilliarde eingereicht. Geld soll auch in das Stadion fließen. Als jetzt Details bekannt wurden, sprachen Fans von einer „Katastrophe“. Worum geht’s?

Pläne der Stadt, in den kommenden Jahren das Plauener Vogtlandstadion zu sanieren und fit für die Zukunft zu machen, sind auf ein breites Echo gestoßen. So begrüßte der VFC Plauen die Bemühungen, im Stadion zu investieren. Es gab von Fanseite aber auch Kritik. Pläne der Stadt, in den kommenden Jahren das Plauener Vogtlandstadion zu sanieren und fit für die Zukunft zu machen, sind auf ein breites Echo gestoßen. So begrüßte der VFC Plauen die Bemühungen, im Stadion zu investieren. Es gab von Fanseite aber auch Kritik.