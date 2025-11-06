Saunabesuch im Plauener Stadtbad ab sofort deutlich teurer

Plauen
Das ist ein deutlicher Sprung: Zwei Stunden Sauna kosten nun drei Euro mehr. Auch andere Tarife wurden erhöht.
Für den Saunabesuch im Plauener Stadtbad muss ab sofort deutlich mehr bezahlt werden. Der Preis für das Tagesticket steigt von 16 Euro auf 19,50 Euro (ermäßigt von 13,50 Euro auf 16,50 Euro). Zwei Stunden Saunieren kosten nun 15 anstatt bisher 12 Euro (ermäßigt 13 Euro anstatt 10,50 Euro). Ein Tagesticket für Sauna und Bad kostet nun 24...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.