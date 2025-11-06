Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Saunabesuch im Plauener Stadtbad ist jetzt deutlich teurer.
Der Saunabesuch im Plauener Stadtbad ist jetzt deutlich teurer.
Plauen
Saunabesuch im Plauener Stadtbad ab sofort deutlich teurer
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das ist ein deutlicher Sprung: Zwei Stunden Sauna kosten nun drei Euro mehr. Auch andere Tarife wurden erhöht.

Für den Saunabesuch im Plauener Stadtbad muss ab sofort deutlich mehr bezahlt werden. Der Preis für das Tagesticket steigt von 16 Euro auf 19,50 Euro (ermäßigt von 13,50 Euro auf 16,50 Euro). Zwei Stunden Saunieren kosten nun 15 anstatt bisher 12 Euro (ermäßigt 13 Euro anstatt 10,50 Euro). Ein Tagesticket für Sauna und Bad kostet nun 24...
