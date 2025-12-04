Schilder sollen in Plauen auf schützenswerte Landschaft hinweisen

Auszubildende des städtischen Bauhofs werden neue Schilder mit Hinweisen auf den Schutzstatus im Plauener Stadtgebiet anbringen. Was damit erreicht werden soll.

In Plauen gibt es 13 Schutzgebiete, die als geschützte Landschaftsbestandteile geführt werden. Die Verwaltung dieser Flächen liegt bei der Stadt. Nach Angaben der Stadtverwaltung sollen sie den Naturhaushalt besonders schützen. Es ist untersagt, diese Gebiete zu beschädigen oder zu beeinträchtigen. Die Stadtverwaltung hebt in einer...