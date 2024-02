Schlägerei am Plauener Postplatz: Video aufgetaucht

Erneut hat es am Postplatz eine Auseinandersetzung gegeben. Am Springbrunnen am Nonnenturm kam es Samstagnachmittag zu einer Prügelei mit bis zu 20 Beteiligten. Ein Video soll jetzt offene Fragen klären.

Nach der gewaltvollen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen am Plauener Postplatz, bei der bis zu 20 Beteiligte mitgemacht haben sollen, hofft die Polizei auf Erkenntnisse durch ein jetzt aufgetauchtes Video.