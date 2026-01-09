Schneefall sorgt für Verkehrsbehinderungen auf den Straßen: So ist die Lage im Vogtland

Plauen
Schneefall, gefrierender Regen und kräftiger Wind sollen am Freitag auch im Vogtland für schwierige Verkehrsverhältnisse sorgen. Es gab bereits einige Unfälle.
In der Nacht hat im Vogtland wie angekündigt Schneefall eingesetzt. Am Morgen gab es noch verbreitet Frost. Gegen 7 Uhr waren es minus 6 Grad in Klingenthal und minus zwei Grad in Plauen. Am Vormittag soll der Schneefall im Vogtland vom Westen her beginnend vorübergehend eine Pause einlegen. Für den Mittag wird aber neuer Niederschlag, dann in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.