  Schneefall sorgt für Verkehrsbehinderungen auf den Straßen: So ist die Lage im Vogtland

Bei dauerhaft niedrigen Temperaturen sind die Triebwagen der Vogtlandbahn störanfälliger.
Bei dauerhaft niedrigen Temperaturen sind die Triebwagen der Vogtlandbahn störanfälliger. Bild: Christian Schubert/Archiv
Update
Plauen
Schneefall sorgt für Verkehrsbehinderungen auf den Straßen: So ist die Lage im Vogtland
Von Bernd Jubelt und Nancy Dietrich
Schneefall, gefrierender Regen und kräftiger Wind sollen am Freitag auch im Vogtland für schwierige Verkehrsverhältnisse sorgen. Es gab bereits einige Unfälle.

In der Nacht hat im Vogtland wie angekündigt Schneefall eingesetzt. Am Morgen gab es noch verbreitet Frost. Gegen 7 Uhr waren es minus 6 Grad in Klingenthal und minus zwei Grad in Plauen. Am Vormittag soll der Schneefall im Vogtland vom Westen her beginnend vorübergehend eine Pause einlegen. Für den Mittag wird aber neuer Niederschlag, dann in...
