Schreibtischwechsel mit Folgen: Dieser Plauener ist jetzt Direktor am Diesterweg-Gymnasium

Plauen
Jirko Zschoche war bereits sieben Jahre lang Stellvertreter. Er verkörpert eine neue Schulleiter-Generation. Warum der Chef von 630 Schülern und 50 Lehrern ein Rückkehrer im doppelten Sinne ist.
Die letzten Tage in Vorbereitung des neuen Schuljahres waren sehr stressig, endeten oft erst nach Mitternacht. Doch etwas Gutes hatte Jirko Zschoches Schreibtischwechsel bereits. Mindestens: Er bekam von seiner Ehefrau und den beiden Kindern (4 und 5) eine gefüllte Zuckertüte geschenkt, die den neuen Lebensabschnitt symbolisiert. Aufgedruckt ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.