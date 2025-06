Schüler arbeiten zwei Sitzbänke in Plauen auf

Oberschüler waren als „produktives Lernen“ unter fachmännischer Anleitung handwerklich aktiv.

Plauen.

Schüler des „Produktiven Lernens“ der Dr.-Christoph-Hufeland-Oberschule Plauen haben zwei Sitzbänke auf dem Wagner-Metzner-Platz, der in der Nähe des Fahrrad-Dirtparks beim Stadtpark zu finden ist, aufgearbeitet und erneuert. Am Donnerstag haben laut Pressestelle der Stadt drei Schüler zusammen mit ihrem Lehrer Jens Hempel und Plauens Wegemeister Dirk Schadek die aufgearbeiteten Sitzbretter auf die Sitzbänke montiert. Zuvor wurden die Eisengestelle lackiert und an den Betonelementen angeschraubt. Im kommenden Schuljahr sind dann die beiden anderen Bänke der Sitzgruppe Teil des „Produktiven Lernens“ und werden von den Schülern aufgearbeitet. Wegemeister Schadek betreut 360 Kilometer Wanderwege der Stadt Plauen. (kru)