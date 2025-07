Schule in Plauen bekommt ungebetenen Besuch

Eingebrochen wurde in das Gebäude am Wochenende. Die Polizei kann in diesem Fall einen Fahndungserfolg vorweisen.

Wer da am vorigen Wochenende die Schule an der Plauener Siedlerstraße aufsuchte, kam nicht des Lernens wegen. Ein 23-Jähriger, den die Polizei später als Tatverdächtigen stellen konnte, brach in das Gebäude gewaltsam ein.