Schule in Plauen mit schwarzen Graffiti besprüht

Um die Schmierereien zu beseitigen, werden Kosten im mittleren dreistelligen Bereich fällig.

Graffiti-Sprüher waren in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in Haselbrunn unterwegs. Sie hinterließen an der Fassade einer Schule zwei schwarze Schmierereien. Die 60 mal 20 Zentimeter großen Tags hätten keinen politischen oder gar verfassungsfeindlichen Inhalt, sagte Polizeisprecher Enrico Liebold am Freitagfrüh auf Nachfrage. Um die...