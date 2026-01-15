Schwerer Unfall auf B 173 im Vogtland: Straße zwischen Plauen und Hof kurzzeitig gesperrt

Zwischen den Abzweigen nach Kürbitz und Meßbach hat sich am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet. Was bisher dazu bekannt ist.

Die B 173 im Vogtland ist am Donnerstagnachmittag zwischen Plauen und Hof voll gesperrt gewesen. Zwischen den Abzweigen nach Kürbitz und Meßbach hatte sich gegen 14 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Ersten Angaben der Polizei zufolge war ein Toyota von der Fahrbahn abgekommen. Die Ursache dafür ist noch unklar. Der Fahrer des Autos sei im...