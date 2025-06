Schwerer Unfall im Vogtland: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Bei einem schweren Unfall sind am Morgen in Weischlitz drei Menschen verletzt worden. Was bislang bekannt ist.

Zu einem schweren Unfall ist es am Morgen im Vogtland gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 5.45 Uhr Am Thossener Berg in Weischlitz. Wie eine Polizeisprecherin der Polizeidirektion Zwickau auf Nachfrage bestätigte, gibt es drei Verletzte. Betroffen seien drei Männer. Zur Schwere ihrer Verletzungen sei aktuell noch nichts bekannt. Retter... Zu einem schweren Unfall ist es am Morgen im Vogtland gekommen. Der Unfall ereignete sich gegen 5.45 Uhr Am Thossener Berg in Weischlitz. Wie eine Polizeisprecherin der Polizeidirektion Zwickau auf Nachfrage bestätigte, gibt es drei Verletzte. Betroffen seien drei Männer. Zur Schwere ihrer Verletzungen sei aktuell noch nichts bekannt. Retter...