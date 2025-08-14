Schwerer Unfall im Vogtland: Motorradfahrer prallt gegen Hausmauer und stirbt

Plauen
Der Unfall passierte am Mittwochabend im Plauener Ortsteil Zwoschwitz.
Tragischer Unfall im Vogtland: Im Plauener Ortsteil Zwoschwitz kam am Mittwoch gegen 22 Uhr ein Motorradfahrer ums Leben. Darüber informierte die Polizei. Der 42-Jährige war mit seinem Motorrad der Marke Honda auf dem Holzmühlenweg aus Fahrtrichtung Plauen kommend in Richtung Zwoschwitz unterwegs. Auf Höhe des Ortseingangs kam er aus bisher...
