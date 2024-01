Schwerer Unfall in Weischlitz: Drei Monate altes Baby bleibt unverletzt

Weischlitz.

Bei einem Verkehrsunfall in Weischlitz sind jetzt zwei Frauen verletzt worden - eine davon schwer: Die 38-Jährige war am frühen Montagabend mit ihrem Pkw Renault auf einen stehenden Pkw Toyota aufgefahren, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Die Renault-Fahrerin wollte etwa um 18.15 Uhr, von der Bundesstraße B 173 kommend, in die Straße Am Rosenholz in Höhe des Weischlitzer Ortsteils Kürbitz einbiegen. In ihrem Auto befand sich auch ein drei Monate altes Baby, das jedoch während des Unfalls unverletzt blieb. Die Fahrerin des Toyota (33) habe im Krankenhaus ambulant behandelt werden müssen, so die Polizei auf Nachfrage. Der Sachschaden beträgt laut Polizeisprecherin: 18.000 Euro. (sasch)