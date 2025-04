Schwerer Unfall nahe der Talsperre Pöhl: Motorradfahrer bei Kollision schwer verletzt

Auf der Staatsstraße 297 in Pöhl ist es am Mittwochabend zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ersten Angaben der Polizei zufolge stieß gegen 16.50 Uhr in Höhe des Abzweigs Neudörfel der Fahrer eines Motorrades mit einem Kia zusammen. Der Motorradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Nähere Aussagen zu Ursache und Hergang des Unfalls...