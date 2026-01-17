Schwerer Verkehrsunfall im Vogtland: Pkw kollidiert mit Baum – Rettungshubschrauber im Einsatz

Plauen
Am Freitagabend kam es bei Plauen zu einem schweren Verkehrsunfall. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.
Schwerer Verkehrsunfall am Freitagabend: Auf der Obermarxgrüner Straße kurz vor Oberlosa kollidierte kurz nach 23 Uhr ein Auto im Kurvenbereich mit einem Baum. Der 21-jährige Fahrer des Pkw konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien und wurde im Plauener Klinikum behandelt. Der Beifahrer ist im Fußraum eingeklemmt worden und musste mit...
