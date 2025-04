Schwerlast-Lkw hängt nach Irrfahrt in Plauen an Unterführung fest

Weil er die Straße blockierte, musste die Polizei ausrücken.

Die Polizei in Plauen musste am Donnerstagnachmittag im Stadtgebiet von Plauen einen Schwerlast-Lkw-Fahrer beim Rangieren unterstützen. Der Trucker befand sich auf Irrfahrt. Nachdem er eine falsche Ausfahrt genommen hatte, hielt er vor einer Unterführung an der Böhlerstraße an und blockierte damit die Straße. Die Fahrzeuggröße und das hohe...