Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei hofft auf Zeugen eines Unfalls auf der Forststraße.
Die Polizei hofft auf Zeugen eines Unfalls auf der Forststraße. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling/stock
Die Polizei hofft auf Zeugen eines Unfalls auf der Forststraße.
Die Polizei hofft auf Zeugen eines Unfalls auf der Forststraße. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling/stock
Plauen
Schwerverletzter in Plauen entdeckt - Polizei rätselt
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Mann war wohl mit einem Fahrrad oder E-Scooter unterwegs. Worauf die Polizei nun setzt.

Die Polizei rätselt noch angesichts eines Unfalls, der am 3. Oktober in Plauen passiert ist. Ein schwerverletzter Mann war kurz nach 16.30 Uhr an der Forststraße gefunden worden. Der 55-Jährige befand sich am Haus Nummer 36. Er hatte offenbar bei einem Unfall so schwere Verletzungen erlitten, dass er in einem Krankenhaus aufgenommen werden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
1 min.
28-Jähriger auf dem E-Scooter kracht in Plauen gegen Auto
Die Polizei eilte zu einem Unfall in die Reißiger Vorstadt.
Der Mann auf dem E-Scooter wurde leicht verletzt. Wie es dazu gekommen ist.
Lutz Kirchner
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Notarzt und Tonmeister kämpft jetzt selbst gegen den Krebs
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
16:45 Uhr
2 min.
Störung der Totenruhe? Ermittlungen an Dresdner Uniklinik
Störung der Totenruhe ist eine Straftat und wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. (Symbolbild)
Die Störung der Totenruhe ist eine Straftat. An der Universitätsklinik Dresden wird deshalb gegen mehrere Mitarbeiter ermittelt.
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
16:45 Uhr
3 min.
Prozess um Plauener Spielhallen-Raub: Angeklagter weint im Gerichtssaal – „es tut mir leid, dass ich mich mit dem Zeug so kaputt gemacht habe“
Am Freitag sprach das Landgericht Zwickau ein Urteil im Prozess.
Am letzten Verhandlungstag forderte die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von über drei Jahren. Danach soll der Angeklagte in eine Entziehungsanstalt. Welches Urteil am Ende gefallen ist.
Jonas Patzwaldt
07.10.2025
1 min.
Auto auf Parkplatz in Plauen beschädigt - Verursacher weg
Die Polizei erbittet Zeugenhinweise zu einem Unfall in Plauen.
Als der 57-jährige Autofahrer zu seinem Wagen zurückkehrte, erlebte er eine unangenehme Überraschung. Worauf die Polizei nun setzt.
Lutz Kirchner
Mehr Artikel