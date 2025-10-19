Senioren können in Plauen unterhaltsamen Präventionstag erleben

Plauen
Interessenten sollten sich den Termin schon einmal vormerken: Die Veranstaltung findet am 25. November im Haus Vogtland statt.
Bereits zum fünften Mal findet am Dienstag, 25. November, der Präventionstag für Senioren in Plauen statt. Unter dem Motto „Mit Ihrer Polizei sicher durch Sachsen“ lädt der Kommunale Präventionsrat der Stadt als Gastgeber zusammen mit der sächsischen Polizei alle Senioren zu einem unterhaltsamen und informativen rund zweistündigen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.