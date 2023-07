Seniorin stürzt auf Wanderweg am Elsterufer zehn Meter in die Tiefe

Plauen. Die Höhenrettung hat am Samstag eine 75 Jahre alte Frau in Plauen schwer verletzt geborgen. Gegen halb 12 Uhr ging der Alarm in der Rettungsleitstelle ein. Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin auf dem Wanderweg am steil abfallenden Ufer der Weißen Elster nördlich der Stadt mit ihrem Mann zu einem Spaziergang unterwegs.

Die Strecke über den Elsterhang nahe des Gasthofs Lochbauer gilt als einer der schönsten Wanderwege im Vogtland, ist aber durch Wurzeln und Steine alles andere als barrierefrei. Vor einigen Jahren stürzte ein Mountainbiker dort bereits ab.

Die Frau knickte um, rutschte aus und fiel anschließend zehn Meter in die Tiefe. Die Einsatzkräfte brachten sie ins Plauener Krankenhaus. Der Unfall erregte Aufsehen, da ein großes Feuerwehraufgebot zur Einsatzstelle an der Pfaffengutstraße fuhr. Es war zunächst unklar, wie viele Verletzte es gab, hieß es am Samstag aus dem Lagezentrum der Polizei. Neben dem Löschzug der Plauener Berufsfeuerwehr und der Höhenrettung waren auch die Freiwillige Feuerwehren aus Neundorf und Plauen Mitte sowie Jößnitz im Einsatz, sowie Krankenwagen und die Polizei. (nij/dpa)