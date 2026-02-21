Sexueller Übergriff auf Plauener Parkplatz: So ist der Stand der Ermittlungen

Plauen
Ende Januar soll eine Frau auf einem Parkplatz an der Ecke Forst-/Stresemannstraße belästigt worden sein. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf gestartet.
Nach dem sexuellen Übergriff im Januar auf einem Parkplatz am Rande der Plauener Innenstadt tappt die Polizei weiter im Dunkeln. Die Kripo hatte einen Zeugenaufruf gestartet, erhielt laut einer Sprecherin aber keine konkreten Angaben. Allerdings habe man einen allgemeinen Hinweis aus der Bevölkerung erhalten und geprüft. Die Ermittlungen seien...
