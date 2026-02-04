Sexueller Übergriff in Plauen: Täter flüchtet unerkannt

Plauen
Ein Täter verübte einen sexuellen Übergriff in der Bahnhofsvorstadt. Die Frau blieb körperlich unversehrt. Neue Hinweise könnten entscheidend sein.
Eine Frau ist am Sonntag, 25. Januar, in der Plauener Bahnhofsvorstadt Opfer eines sexuellen Angriffs geworden. Der Täter näherte sich ihr von hinten, als sie vom Bereich der Stresemannstraße und Forststraße über den Parkplatz zur Eugen-Fritsch-Straße unterwegs war, berichtete die Polizei. Nach dem sexuellen Übergriff flüchtete der...
