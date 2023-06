Sicherheit in Plauener Freibädern: Oberbürgermeister kündigt „Null-Toleranz-Strategie“ an

Mitten in der Debatte über die Sicherheitslage in der Plauener Innenstadt hat Stadtchef Steffen Zenner (CDU) jetzt auch restriktive Maßnahmen in den beiden Freibädern angekündigt. Er habe dazu Geschäftsführer Ronny Adler „eine klare Ansage“ gemacht, wie Zenner in einer Mitteilung der Stadtverwaltung erklärt. „Wir werden in unseren Bädern eine...