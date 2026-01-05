MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • „Situation wurde unangenehmer“: Warum sich eine Friseurmeisterin aus der Plauener Innenstadt zurückgezogen hat

Antje Schwab vor ihrem ehemaligen Geschäft an der Bahnhofstraße. Mittlerweile arbeitet die Friseurmeisterin in der Ostvorstadt.
Antje Schwab vor ihrem ehemaligen Geschäft an der Bahnhofstraße. Mittlerweile arbeitet die Friseurmeisterin in der Ostvorstadt. Bild: Ellen Liebner
Friseurmeisterin Antje Schwab in ihren neuen Räumen an der Zürnerstraße: „Der Umzug war der richtige Schritt.“
Friseurmeisterin Antje Schwab in ihren neuen Räumen an der Zürnerstraße: „Der Umzug war der richtige Schritt.“ Bild: Ellen Liebner
Die Bahnhofstraße ist die zentrale Einkaufsstraße in der Plauener Innenstadt.
Die Bahnhofstraße ist die zentrale Einkaufsstraße in der Plauener Innenstadt. Bild: Ellen Liebner
Antje Schwab vor ihrem ehemaligen Geschäft an der Bahnhofstraße. Mittlerweile arbeitet die Friseurmeisterin in der Ostvorstadt.
Antje Schwab vor ihrem ehemaligen Geschäft an der Bahnhofstraße. Mittlerweile arbeitet die Friseurmeisterin in der Ostvorstadt. Bild: Ellen Liebner
Friseurmeisterin Antje Schwab in ihren neuen Räumen an der Zürnerstraße: „Der Umzug war der richtige Schritt.“
Friseurmeisterin Antje Schwab in ihren neuen Räumen an der Zürnerstraße: „Der Umzug war der richtige Schritt.“ Bild: Ellen Liebner
Die Bahnhofstraße ist die zentrale Einkaufsstraße in der Plauener Innenstadt.
Die Bahnhofstraße ist die zentrale Einkaufsstraße in der Plauener Innenstadt. Bild: Ellen Liebner
Plauen
„Situation wurde unangenehmer“: Warum sich eine Friseurmeisterin aus der Plauener Innenstadt zurückgezogen hat
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis 2025 war Antje Schwab mit ihrem Geschäft an der Bahnhofstraße ansässig. Dann zog sie die Reißleine. Es gab mehrere Gründe für die Entscheidung, sagt sie.

Auf einmal waren die Räume leer geräumt, der Laden geschlossen. Das Geschäft, in dem Antje Schwab fast elf Jahre lang ihre Kundinnen und Kunden bedient, Haare geschnitten, geföhnt und gefärbt hatte, ist verwaist. Ein Nachnutzer hat sich bisher nicht gefunden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:04 Uhr
2 min.
Fachgeschäft in der Plauener Stadt-Galerie zieht um
Blick in die Plauener Stadt-Galerie: Ein Fachgeschäft ist innerhalb des Einkaufszentrums umgezogen.
Das innerstädtische Einkaufszentrum fasst Sortimente zusammen und hat daher einen Laden vom Unter- ins Obergeschoss verlegt.
Swen Uhlig
05.01.2026
2 min.
Autofahrer im Erzgebirge reiben sich die Augen – Lohnt sich das Tanken in Tschechien wieder?
Diese Preise galten am Montag gegen 9.30 Uhr an dieser Tankstelle in Annaberg-Buchholz.
Der erneute Anstieg der CO2-Steuer zum Jahreswechsel hat die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland nach oben getrieben. Wie es jetzt jenseits der Grenze aussieht.
Kjell Riedel
05.01.2026
5 min.
So lief das Testspiel des FC Erzgebirge Aue gegen Union Berlin: „Sollten es nicht überbewerten“
Anthony Barylla (r.) gegen Union-Angreifer Oliver Burke.
Der Fußball-Drittligist hat sich gegen den Bundesligisten wacker geschlagen. Am Ende gab es trotz eines ordentlichen Auftritts eine Niederlage. Die „Freie Presse“ liefert die Geschichten zum Spiel.
Paul Steinbach
06.01.2026
2 min.
Maschinenbauer wollen junge Ingenieure mit KI-Kompetenz
Ohne KI sind die Job-Aussichten für junge Ingenieure mau.
KI-Kompetenzen werden für angehende Ingenieure im Maschinenbau immer wichtiger. Doch viele Unternehmen sehen Mängel in der Hochschulausbildung.
30.12.2025
3 min.
Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet
Nick Penzold ist Filialleiter im neuen „Mister*Lady“-Outlet im Plauener Elster-Park.
Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.
Sabine Schott
06.01.2026
2 min.
Letzte Chance "Spurfräse"? Prevc vor Tournee-Sieg
Domen Prevc ist der Sieg bei der Vierschanzentournee kaum noch zu nehmen.
In Bischofshofen steigt das große Tournee-Finale. Andreas Wellinger und Philipp Raimund sprechen über den designierten Gesamtsieger.
Mehr Artikel