„Situation wurde unangenehmer“: Warum sich eine Friseurmeisterin aus der Plauener Innenstadt zurückgezogen hat

Bis 2025 war Antje Schwab mit ihrem Geschäft an der Bahnhofstraße ansässig. Dann zog sie die Reißleine. Es gab mehrere Gründe für die Entscheidung, sagt sie.

Auf einmal waren die Räume leer geräumt, der Laden geschlossen. Das Geschäft, in dem Antje Schwab fast elf Jahre lang ihre Kundinnen und Kunden bedient, Haare geschnitten, geföhnt und gefärbt hatte, ist verwaist. Ein Nachnutzer hat sich bisher nicht gefunden. Auf einmal waren die Räume leer geräumt, der Laden geschlossen. Das Geschäft, in dem Antje Schwab fast elf Jahre lang ihre Kundinnen und Kunden bedient, Haare geschnitten, geföhnt und gefärbt hatte, ist verwaist. Ein Nachnutzer hat sich bisher nicht gefunden.