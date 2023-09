Sozialbürgermeister Kämpf will neuen Kinderarzt für Plauen gewinnen

Der 34-Jährige ist selbst Familienvater. Er spricht von einer drohenden Unterversorgung bei Kindern und Jugendmedizinern.

Der Mangel an Kinderärzten in Plauen treibt auch Sozialbürgermeister Tobias Kämpf (CDU) um. Im Fachausschuss sagte er am Donnerstag dazu: „Als Stadt haben wir zwar keinen Einfluss, ich habe aber bei der Kassenärztlichen Vereinigung nachgefragt.“ Im Planungsbereich Vogtland werde von rund 32.000 Kindern und Jugendliche ausgegangen, die...