Sozialverband VdK im Vogtland wählt neuen Vorstand

Friedhard Schürer steht weiter an der Spitze des VdK Vogtland. Der 70-Jährige wurde wiedergewählt. Was sind weitere Ergebnisse des Verbandstages vom Wochenende in Plauen?

Friedhard Schürer aus Plauen bleibt auch für die kommenden vier Jahre der Vorsitzende des Sozialverbandes VdK im Vogtland. Zum Kreisverbandstag vergangenen Samstag im Best-Western-Hotel Plauen wurde der 70-Jährige wiedergewählt, teilt der Verband mit. Zu weiteren Vorstandsmitgliedern wählten die Versammelten Thomas Gey, Harald Seelbinder,... Friedhard Schürer aus Plauen bleibt auch für die kommenden vier Jahre der Vorsitzende des Sozialverbandes VdK im Vogtland. Zum Kreisverbandstag vergangenen Samstag im Best-Western-Hotel Plauen wurde der 70-Jährige wiedergewählt, teilt der Verband mit. Zu weiteren Vorstandsmitgliedern wählten die Versammelten Thomas Gey, Harald Seelbinder,...