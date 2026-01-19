Spektakel am Nachthimmel: Vogtländer staunen über Polarlichter

Wer am Montagabend noch einen Blick gen Himmel wagte, der wurde belohnt. Die Nordlichter waren schon mit bloßem Auge erkennbar.

Natürliches Feuerwerk am Nachthimmel über dem Vogtland: Wie in vielen anderen Regionen Deutschlands auch, waren am späten Montagabend flächendeckend Polarlichter in nördlicher Himmelsrichtung zu erkennen. Ob in Klingenthal, Lengenfeld, Plauen oder Leubnitz: Schon mit bloßem Auge waren die Nordlichter sichtbar – vor allem pinke und grüne...