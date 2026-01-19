MENÜ
Polarlichter über Leubnitz.
Polarlichter über Leubnitz. Bild: Marita Zimmermann
Die Farben Pink und Grün dominierten.
Die Farben Pink und Grün dominierten. Bild: Marita Zimmermann
Auch über Plauen waren die Polarlichter zu sehen - schon mit bloßem Auge.
Auch über Plauen waren die Polarlichter zu sehen - schon mit bloßem Auge. Bild: Nancy Dietrich
Die Fotos gelangen „Freie Presse“-Leserin Marita Zimmermann mit einem normalen Handy.
Die Fotos gelangen „Freie Presse“-Leserin Marita Zimmermann mit einem normalen Handy. Bild: Marita Zimmermann
Binnen Sekunden veränderten sich die Motive am Himmel über Plauen.
Binnen Sekunden veränderten sich die Motive am Himmel über Plauen. Bild: Nancy Dietrich
Plauen
Spektakel am Nachthimmel: Vogtländer staunen über Polarlichter
Von Nancy Dietrich
Wer am Montagabend noch einen Blick gen Himmel wagte, der wurde belohnt. Die Nordlichter waren schon mit bloßem Auge erkennbar.

Natürliches Feuerwerk am Nachthimmel über dem Vogtland: Wie in vielen anderen Regionen Deutschlands auch, waren am späten Montagabend flächendeckend Polarlichter in nördlicher Himmelsrichtung zu erkennen. Ob in Klingenthal, Lengenfeld, Plauen oder Leubnitz: Schon mit bloßem Auge waren die Nordlichter sichtbar – vor allem pinke und grüne...
