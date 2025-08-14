Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Spektakulärer Etagen-Garten in Plauen: 74-Jährige verbringt jeden Tag im Grünen

Karla inmitten ihres Etagengartens. Gießen, Unkraut jäten, zurückschneiden – sie hat immer zu tun.
Karla inmitten ihres Etagengartens. Gießen, Unkraut jäten, zurückschneiden – sie hat immer zu tun. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Spektakulärer Etagen-Garten in Plauen: 74-Jährige verbringt jeden Tag im Grünen
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf ihrem 1200 Quadratmeter großen Grundstück hat eine Plauenerin ein Paradies geschaffen. Aus einem Geröllhang wurde ein bunter Garten. Was motivierte die Rentnerin zu dem Projekt?

Karlas Hände sind voll mit Erde. Täglich verbringt sie Stunden in ihrem Garten am Haus; gießt, jätet und beschneidet Pflanzen. Über mehrere Etagen sind Steinmauern angelegt und bepflanzt. Rund um das Haus gibt es Terrassen und Sitzmöglichkeiten, dazwischen überall Grün. Büsche, Stauden, Bodendecker, Wiese.
