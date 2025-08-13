Spitzengenusstage ziehen ans Plauener Rathaus um

Die Plauener Kleingärtner ernten in diesen Wochen die Früchte ihrer Arbeit. Obst und Gemüse gibt es in diesem Jahr in Hülle und Fülle. Eine Auswahl wird kommende Woche bei einer Schau zu sehen sein.

Plauener können in der kommenden Woche auf den Geschmack kommen. Die Stadt richtet zum neunten Mal die Spitzengenusstage aus. Unter dem Motto „Regional – Nachhaltig – Gesund" werden Vorträge, Ausstellungen, Infostände und Verkostungen von regionalen Produkten aus heimischen Gärten geboten. Veranstaltungsort ist am 22. und 23. August...