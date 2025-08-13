Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Gerd Steffen (rechts) vom Regionalverband freut sich auf die erneute Präsentation seiner Kleingärtner.
Gerd Steffen (rechts) vom Regionalverband freut sich auf die erneute Präsentation seiner Kleingärtner. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Gerd Steffen (rechts) vom Regionalverband freut sich auf die erneute Präsentation seiner Kleingärtner.
Gerd Steffen (rechts) vom Regionalverband freut sich auf die erneute Präsentation seiner Kleingärtner. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
Spitzengenusstage ziehen ans Plauener Rathaus um
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Plauener Kleingärtner ernten in diesen Wochen die Früchte ihrer Arbeit. Obst und Gemüse gibt es in diesem Jahr in Hülle und Fülle. Eine Auswahl wird kommende Woche bei einer Schau zu sehen sein.

Plauener können in der kommenden Woche auf den Geschmack kommen. Die Stadt richtet zum neunten Mal die Spitzengenusstage aus. Unter dem Motto „Regional – Nachhaltig – Gesund“ werden Vorträge, Ausstellungen, Infostände und Verkostungen von regionalen Produkten aus heimischen Gärten geboten. Veranstaltungsort ist am 22. und 23. August...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:15 Uhr
4 min.
Zum 30-Jährigen: Plauener Malzhaus zeigt erstmals Arbeiten aller e.o.plauen-Preisträger
Sonja Höfer und Steffi Behncke (rechts) bei der Vorbereitung der neuen Malzhaus-Ausstellung.
Seit 1995 würdigt die Stadt Plauen in Gedenken an ihren großen Sohn Erich Ohser die Arbeit der herausragendsten Karikaturisten und Comiczeichner des Landes. Das Beste vom Besten ist jetzt im Malzhaus zu sehen.
Peter Albrecht
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
08.07.2025
1 min.
Plauener Ausstellung zu „120 Jahre Triebwagen 21“ wird verlängert
Jörg Rößiger vom Traditionsverein organisierte die Ausstellung.
Ursprünglich sollte die Schau in dieser Woche zum letzten Mal zu sehen sein. Nun gibt es eine Zugabe.
Bernd Jubelt
09:23 Uhr
4 min.
Trump informiert Selenskyj und andere Europäer über Gipfel
Trump und Putin schütteln sich beim Pressestatement nach ihrem Gespräch die Hand.
Was hat der Alaska-Gipfel gebracht, wie soll es weitergehen? Trump informiert die Europäer. In ersten Reaktionen wird vor allem Enttäuschung über den Gipfel deutlich.
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
Mehr Artikel