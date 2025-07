Sport- und Sommerfest in Oberlosa beginnt

Am Plauener Stadtrand wird am Wochenende wieder zünftig gefeiert – bei jeder Menge Sport und Spiel, mit Spaß und Unterhaltung.

Wenn der SV 04 Oberlosa zum Sport- und Sommerfest ruft, kommt halb Plauen: Am Wochenende ist es wieder soweit. Wie jedes Jahr am ersten Juliwochenende treffen sich auf dem Sportplatz am Brander Weg Handball-, Volleyball- und Fußballvereine zu Turnieren. Und dabei und danach wird mit Zuschauern und Gästen aus nah und fern gefeiert – und zwar...