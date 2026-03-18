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Oberbürgermeister Steffen Zenner (2. von rechts) hat am Mittwochvormittag im Beisein seines Juristen Sascha Giller (rechts) symbolisch den Schlüssel des Sportforums Vogtland an den SV 04 Oberlosa übergeben.
Oberbürgermeister Steffen Zenner (2. von rechts) hat am Mittwochvormittag im Beisein seines Juristen Sascha Giller (rechts) symbolisch den Schlüssel des Sportforums Vogtland an den SV 04 Oberlosa übergeben. Foto: Ellen Liebner
Oberbürgermeister Steffen Zenner (2. von rechts) hat am Mittwochvormittag im Beisein seines Juristen Sascha Giller (rechts) symbolisch den Schlüssel des Sportforums Vogtland an den SV 04 Oberlosa übergeben.
Oberbürgermeister Steffen Zenner (2. von rechts) hat am Mittwochvormittag im Beisein seines Juristen Sascha Giller (rechts) symbolisch den Schlüssel des Sportforums Vogtland an den SV 04 Oberlosa übergeben. Foto: Ellen Liebner
Plauen
Sportforum Vogtland: Betreiber für neue Plauener Supersporthalle gefunden
Redakteur
Von Bernd Jubelt
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Hinter verschlossenen Türen hat der Plauener Stadtrat am Dienstagabend rund drei Stunden über die Betreiberfrage diskutiert, bevor abgestimmt werden konnte und eine Entscheidung feststand.

Nach längerer Hängepartie hat das Sportforum Vogtland, Plauens neue Supersporthalle, einen externen Gesamtbetreiber gefunden. Die SV 04 Betriebsgesellschaft, eine Tochtergesellschaft des SV 04 Oberlosa, wird künftig die Betreibung der Dreifeldhalle übernehmen. Der Plauener Stadtrat hat am Dienstagabend nach mehr als dreistündiger Debatte...
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