Sportforum Vogtland: Betreiber für neue Plauener Supersporthalle gefunden

Hinter verschlossenen Türen hat der Plauener Stadtrat am Dienstagabend rund drei Stunden über die Betreiberfrage diskutiert, bevor abgestimmt werden konnte und eine Entscheidung feststand.

Nach längerer Hängepartie hat das Sportforum Vogtland, Plauens neue Supersporthalle, einen externen Gesamtbetreiber gefunden. Die SV 04 Betriebsgesellschaft, eine Tochtergesellschaft des SV 04 Oberlosa, wird künftig die Betreibung der Dreifeldhalle übernehmen. Der Plauener Stadtrat hat am Dienstagabend nach mehr als dreistündiger Debatte... Nach längerer Hängepartie hat das Sportforum Vogtland, Plauens neue Supersporthalle, einen externen Gesamtbetreiber gefunden. Die SV 04 Betriebsgesellschaft, eine Tochtergesellschaft des SV 04 Oberlosa, wird künftig die Betreibung der Dreifeldhalle übernehmen. Der Plauener Stadtrat hat am Dienstagabend nach mehr als dreistündiger Debatte...