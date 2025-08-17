Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • SR 2-Rennen in Kürbitz: Dieser Bäckermeister aus dem Vogtland fährt auf Kultmofas ab

Voller Vorfreude: Bäckermeister Hardy Baumann und Sohn Rudi sind startklar.
Voller Vorfreude: Bäckermeister Hardy Baumann und Sohn Rudi sind startklar. Bild: Simone Zeh
Voller Vorfreude: Bäckermeister Hardy Baumann und Sohn Rudi sind startklar.
Voller Vorfreude: Bäckermeister Hardy Baumann und Sohn Rudi sind startklar. Bild: Simone Zeh
Plauen
SR 2-Rennen in Kürbitz: Dieser Bäckermeister aus dem Vogtland fährt auf Kultmofas ab
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr als 1000 SR 2-Fahrer werden am Sonntag bei der Traditionsrundfahrt in Kürbitz wohl wieder dabei sein. Einer von ihnen ist der Reuther Bäckermeister. Was SR 2-Fahren und Backen gemeinsam haben.

Die heiße Phase vor dem Löwenspektakel und dem SR 2-Treffen hat nicht nur für die Dorfbewohner begonnen. Auch die SR 2-Fahrer bringen ihre Kultgefährte auf Hochglanz, schrauben hier und da, machen Probefahrten.
17.08.2025
5 min.
Ein Dorf in Feierlaune und Zweitakt-Fieber: So war das 28. SR 2-Treffen in Kürbitz im Jubiläumsjahr
Mopeds – so weit das Auge – reicht zum 28. SR 2-Treffen in Kürbitz.
Für Fans des kultigen Zweirads ist die Traditionsrundfahrt im Vogtland ein Muss. Anlässlich des 800-jährigen Dorfjubiläums sattelte auch der Ministerpräsident auf das Zweitakt-Gefährt auf.
Claudia Bodenschatz
10:44 Uhr
2 min.
"Woke"-Kultur im Visier: Trump erhöht Druck auf Museen
US-Präsident Donald Trump will seinen Kurs gegen Museen in den USA verschärfen. (Archivbild)
Der US-Präsident ist unzufrieden mit der Art, wie Museen die Geschichte der USA darstellen. Er will mehr Kontrolle seiner Regierung - und lässt auch finanzielle Drohungen anklingen.
17.08.2025
1 min.
Schwerer Unfall bei Gutenfürst verzögert Start der Traditionsrundfahrt beim SR 2-Treffen in Kürbitz
Einen schweren Unfall gab es am Sonntagmittag bei Gutenfürst.
Nahe Gutenfürst ist am Sonntagmittag ein Motorradfahrer verunglückt. Der Unfallort ist Teil der Route der SR 2-Traditionsrundfahrt.
Bernd Jubelt
19.08.2025
2 min.
Sachsens Regierung erhält Rote Karte für Dienstwagen: Diese Autos fahren Kretschmer, Schuster und Co.
Michael Kretschmer fährt Diesel. (Archivbild)
Wer fährt sauber, wer dreckig? Die neue Umweltbilanz der Deutschen Umwelthilfe zeigt: Sachsens Ministerinnen und Minister sind beim Thema CO2-Ausstoß ein bunt gemischter Haufen.
10:42 Uhr
1 min.
Unfall mit Rettungswagen in Plauen: Polizei hat bisher keinen Verursacher gefunden
Die Polizei sucht nach einem Unfall mit einem Rettungswagen nach Zeugen.
Nach einer Kollision mit einem Krankenwagen ist ein Beteiligter geflüchtet. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.
Jonas Patzwaldt
19.08.2025
2 min.
4000 Euro Schaden im Parkhaus: Verliert Rentner nach 59 unfallfreien Jahren den Führerschein?
In einem Chemnitzer Parkhaus verursachte ein Rentner erheblichen Schaden.
Der 82-Jährige erzählt vor Gericht sichtlich mitgenommen, wie er sein Leben lang unfallfrei war. Bis zu einem Vorfall im Parkhaus. Darf der Rentner nie wieder fahren? Ein Detail könnte entscheiden.
Jakob Nützler
Mehr Artikel