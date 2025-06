Stadt Plauen lässt alte Baumstümpfe stehen: Was es damit auf sich hat

Ein zu Anfang des Jahres gekürzter Baumstumpf am Elsterufer trägt jetzt ein Kennzeichen als sogenannter Habitat-Baum. Auch am Lutherpark mitten im Stadtzentrum steht so ein Exemplar. Weitere sollen folgen.

Weil Radfahrer und Fußgänger gefährdet waren, hat die Stadtverwaltung in der dritten Februarwoche am Elsterufer drei Linden einer Allee kürzen lassen. Bei einem der Gehölze war massiver Pilzbefall festgestellt worden. Der so entstandene Torso zwischen Alter Elsterbrücke und Stresemannbrücke trägt seit kurzem ein Schild, das ihn als... Weil Radfahrer und Fußgänger gefährdet waren, hat die Stadtverwaltung in der dritten Februarwoche am Elsterufer drei Linden einer Allee kürzen lassen. Bei einem der Gehölze war massiver Pilzbefall festgestellt worden. Der so entstandene Torso zwischen Alter Elsterbrücke und Stresemannbrücke trägt seit kurzem ein Schild, das ihn als...