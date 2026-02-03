MENÜ
  • Stadt Plauen verändert drei Blitzer-Standorte: Neue Technik soll künftig sowohl Rotlichtverstöße als auch Raserei erfassen

An der Einmündung Dresdner Straße/Äußere Reichenbacher Straße wird künftig stadteinwärts geblitzt.
An der Einmündung Dresdner Straße/Äußere Reichenbacher Straße wird künftig stadteinwärts geblitzt.
Plauen
Stadt Plauen verändert drei Blitzer-Standorte: Neue Technik soll künftig sowohl Rotlichtverstöße als auch Raserei erfassen
Von Bernd Jubelt
Kraftfahrer müssen sich auf neue Blitzerstandorte einstellen. Voraussichtlich im April sollen die Kameras installiert werden. Die neuen Anlagen haben eine Doppelfunktion.

In der Stadt Plauen sollen drei neue stationäre Blitzer in Betrieb gehen – voraussichtlich im April. Im Gegenzug werden demnächst bestehende Rotlichtanlagen abgebaut. Davon betroffen sind die Standorte Reichenbacher-/Knielohstraße, Chamisso-/Reißiger Straße und Trockental-/Straßberger Straße. Wie die Stadtverwaltung am Dienstag...
