  • Stadt Plauen verschickt Anhörungsbogen: Siebenjährige soll zu schnell Auto gefahren sein

Unternehmer Denny Janeczek aus Plauen mit seiner Tochter: Die Siebenjährige sitzt im Familienauto immer auf dem Kindersitz auf der Rückbank.
Unternehmer Denny Janeczek aus Plauen mit seiner Tochter: Die Siebenjährige sitzt im Familienauto immer auf dem Kindersitz auf der Rückbank. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Stadt Plauen verschickt Anhörungsbogen: Siebenjährige soll zu schnell Auto gefahren sein
Redakteur
Von Swen Uhlig
Die Plauener Stadtverwaltung will eine Grundschülerin zur Kasse bitten. Der Grund: Das minderjährige Mädchen soll als Autofahrerin geblitzt worden sein. Was ist hier schiefgelaufen?

Die Verkehrsordnungswidrigkeit liegt schon ein paar Tage zurück. Am Vormittag des 30. Juni soll eine Autofahrerin auf der Äußeren Reichenbacher Straße in Plauen zu schnell unterwegs gewesen sein. Auf dem Teilstück zwischen der A 72-Anschlussstelle Plauen-Ost und dem Ortsteingang der Kreisstadt war die Fahrerin mutmaßlich mit 78 Kilometer pro...
