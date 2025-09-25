Starkes Algenwachstum in Gewässern südlich von Plauen: „So etwas haben wir noch nie erlebt“

Plauen
In Teichen in Unterlosa und Taltitz, die vom Eiditzlohbach gespeist werden, gibt es ein massives Algenaufkommen. Auch ein Löschwasserteich ist betroffen. Bei der örtlichen Feuerwehr ist man besorgt.
Die Situation sei kritisch, sagt Marko Stüber. Der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Taltitz zeigt auf den Dorfteich: Das Gewässer ist durchzogen von Algen, die sich mittlerweile ihren Weg auch nach außerhalb gesucht haben. Das Wehr, das den Eiditzlohbach in dem Oelsnitzer Ortsteil anstaut, ist von den Pflanzen überwuchert.
