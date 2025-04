Sternquell Wiesn 2024 in Plauen

Plauen 4 min.

Meinung: 5 Gründe, warum die Wiesn in Plauen ein Erfolg ist

Wer das erste Mal ins Festzelt stolpert, reibt sich verwundert die Augen. Wie hat Sternquell als Veranstalter ein Erfolgsrezept gefunden, nachdem sich in Plauen so viele an Festen die Zähne ausbissen?