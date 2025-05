Plauener Sternquell Wiesn dieses Jahr mit Änderung

Das Fest Anfang September startet 2025 schon an einem Donnerstag und verlängert sich dadurch um einen Tag. Der Vorverkauf beginnt kommende Woche.

Die vierte Auflage der Sternquell Wiesn wartet in diesem Jahr mit einer Neuerung auf. Zum ersten Mal beginnt die Veranstaltung bereits an einem Donnerstag und verlängert das Fest dadurch um einen zusätzlichen Tag. Los geht es am 4. September, am 8. September wird das dann fünftägige Event enden. Ab kommendem Montag (19. Mai) startet der...