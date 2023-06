Stoffladen öffnet in neuen Räumen in Plauen

Stoff wohin das Auge reicht: 1500 verschiedene Bahnen führt Nicole Demko in ihrem Laden an der Marktstraße in Plauen. Schon lange hat sich die 46-Jährige hellere Räume gewünscht. Mit der leerstehenden Fläche des ehemaligen Dekoladens wurde sie fündig. Am Donnerstag war Eröffnung. Im Herbst soll es auch wieder Nähkurse geben. Der Sommer ist...