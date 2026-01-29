MENÜ
  • Straßenglätte im Vogtland: Auto fährt an der B 173 bei Plauen in den Graben

Gegen 10.30 Uhr landete dieses Auto an der B 173 in Plauen im Graben.
Bild: Ellen Liebner
Gegen 10.30 Uhr landete dieses Auto an der B 173 in Plauen im Graben.
Gegen 10.30 Uhr landete dieses Auto an der B 173 in Plauen im Graben. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Straßenglätte im Vogtland: Auto fährt an der B 173 bei Plauen in den Graben
Redakteur
Von Sabine Schott
Schwierige Straßenverhältnisse machen Verkehrsteilnehmern im Vogtland am Donnerstag das Leben schwer. Auch einen Toyota-Fahrer erwischte es.

Unfall an der B 173 in Plauen: Wegen der winterglatten Straße ist ein Auto am Donnerstagvormittag an der Meßbacher Straße nahe der Straße An der Linde im Graben gelandet. Dem Fahrer des schwarzen Toyota kam ein Abschleppwagen zur Hilfe, den der Betroffene selbstständig gerufen hatte. „Der Fahrer war alleinbeteiligt. Es gab keinen...
