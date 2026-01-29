MENÜ
  • Straßenglätte im Vogtland: Auto fährt an der B 173 bei Plauen in den Graben - Transporter sorgt auf A 72 für Stau - Kollission in Rodersdorf

Ein Suzuki und ein Skoda stießen in Rodersdorf frontal zusammen.
Ein Suzuki und ein Skoda stießen in Rodersdorf frontal zusammen. Bild: Mike Müller
Ein Suzuki und ein Skoda stießen in Rodersdorf frontal zusammen.
Ein Suzuki und ein Skoda stießen in Rodersdorf frontal zusammen. Bild: Mike Müller
Update
Plauen
Straßenglätte im Vogtland: Auto fährt an der B 173 bei Plauen in den Graben - Transporter sorgt auf A 72 für Stau - Kollission in Rodersdorf
Redakteur
Von Sabine Schott
Schwierige Straßenverhältnisse machten Verkehrsteilnehmern am Donnerstagvormittag das Leben schwer. Auch einen Toyota-Fahrer erwischte es. Und noch mehr Unfälle geschahen.

Am Donnerstag kam es vor allem am Vormittag vermehrt zu Unfällen im Vogtland: Wegen der winterglatten B 173 ist zum Beispiel ein Auto nahe der Straße An der Linde im Graben gelandet. Dem Fahrer des schwarzen Toyota kam ein Abschleppwagen zur Hilfe, den der Betroffene selbstständig gerufen hatte. „Der Fahrer war alleinbeteiligt. Es gab keinen...
