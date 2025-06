Streit an der Plauener Kasernenstraße: Mann wird durch Messer schwer verletzt

In unmittelbarer Nähe des Plauener Asylbewerberheims ist es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Vorfall gekommen. Was über den mutmaßlichen Täter bekannt ist.

In der Nacht zum Mittwoch ist es nahe des Asylbewerberheims an der Plauener Kasernenstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Was war geschehen? Zunächst ging es laut Polizeisprecher Enrico Liebold verbal zur Sache, dann eskalierte es: Ein 25-jähriger Marokkaner verletzte einen Libyer (26) mit einem...