Streit um Nachlass eines Theumaer Originals: Warum der Gemeinderat das Vermächtnis von Bernd Winkelmann ablehnt

Der 2024 verstorbene Theumaer Ortschronist Bernd Winkelmann hat in seinem Testament verfügt, sein Grundstück samt Wohnhaus an die Gemeinde zu übergeben. Doch daraus wird nichts. Und das hat mehr als einen Grund.

Als im Frühjahr 2024 die Nachricht vom Tod Bernd Winkelmanns in Theuma die Runde machte, war die Trauer groß. Der verdienstvolle Ortschronist und Veranstaltungsorganisator hatte die Geschicke seines Heimatdorfes über viele Jahrzehnte mitgeprägt.