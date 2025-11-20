Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Vogtland
  • Plauen
  • Streit zwischen Männern am Plauener Postplatz: Unbekannter droht mit Messer

Einen Fall von Bedrohung meldet die Polizei am Plauener Postplatz.
Einen Fall von Bedrohung meldet die Polizei am Plauener Postplatz. Bild: Boris Roessler/dpa
Einen Fall von Bedrohung meldet die Polizei am Plauener Postplatz.
Einen Fall von Bedrohung meldet die Polizei am Plauener Postplatz. Bild: Boris Roessler/dpa
Plauen
Streit zwischen Männern am Plauener Postplatz: Unbekannter droht mit Messer
Redakteur
Von Tino Beyer
Vorfall am Mittwochabend in Plauen: Ein 26-Jähriger wurde bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

Vorfall am Plauener Postplatz: Dort hat am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr ein Mann einen anderen bedroht. Darüber berichtet die Polizei am Donnerstag. Zuerst war es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Im Zuge dessen bedrohte ein Unbekannter einen 26-Jährigen verbal und mit einem Messer. Der 26-Jährige flüchtete...
