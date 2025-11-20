Streit zwischen Männern am Plauener Postplatz: Unbekannter droht mit Messer

Plauen
Vorfall am Mittwochabend in Plauen: Ein 26-Jähriger wurde bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.
Vorfall am Plauener Postplatz: Dort hat am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr ein Mann einen anderen bedroht. Darüber berichtet die Polizei am Donnerstag. Zuerst war es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Im Zuge dessen bedrohte ein Unbekannter einen 26-Jährigen verbal und mit einem Messer. Der 26-Jährige flüchtete...
