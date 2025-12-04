Stromausfall in Plauen: 2300 Haushalte betroffen

Am Mittwochabend saßen Einwohner im Bereich der Ostvorstadt und angrenzender Gebiete für reichlich eine Stunde im Dunkeln.

Stromausfall am Mittwochabend in Plauen: Einwohner im Bereich der Ostvorstadt und angrenzender Gebiete saßen für reichlich eine Stunde im Dunkeln. Darüber informierte Mitnetz-Sprecher David Köster auf Anfrage von „Freie Presse“. Die Störungsmeldung ging gegen 18.53 Uhr beim Versorger ein, zwischen 20 und 20.15 Uhr seien die meisten Kunden...