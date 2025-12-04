Stromausfall in Plauen: 2300 Haushalte betroffen

Plauen
Am Mittwochabend saßen Einwohner im Bereich der Ostvorstadt und angrenzender Gebiete für reichlich eine Stunde im Dunkeln.
Stromausfall am Mittwochabend in Plauen: Einwohner im Bereich der Ostvorstadt und angrenzender Gebiete saßen für reichlich eine Stunde im Dunkeln. Darüber informierte Mitnetz-Sprecher David Köster auf Anfrage von „Freie Presse“. Die Störungsmeldung ging gegen 18.53 Uhr beim Versorger ein, zwischen 20 und 20.15 Uhr seien die meisten Kunden...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.