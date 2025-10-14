Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Sturm zerstörte im Frühjahr 100 Jahre alte Apfelbäume im Vogtland – umso größer ist jetzt im Herbst die Überraschung

Ein Bild der Verwüstung bot sich im Frühjahr in der Streuobstwiese, wo der Sturm viele Apfelbäume schädigte.
Ein Bild der Verwüstung bot sich im Frühjahr in der Streuobstwiese, wo der Sturm viele Apfelbäume schädigte. Bild: Daniela Hommel-Kreißl/Archiv
Ein Bild der Verwüstung bot sich im Frühjahr in der Streuobstwiese, wo der Sturm viele Apfelbäume schädigte.
Ein Bild der Verwüstung bot sich im Frühjahr in der Streuobstwiese, wo der Sturm viele Apfelbäume schädigte. Bild: Daniela Hommel-Kreißl/Archiv
Plauen
Sturm zerstörte im Frühjahr 100 Jahre alte Apfelbäume im Vogtland – umso größer ist jetzt im Herbst die Überraschung
Von Daniela Hommel-Kreißl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein heftiges Unwetter hatte auf einer Streuobstwiese in Kleingera zahlreiche Bäume beschädigt. Womit kaum einer gerechnet hatte: Trotz der Schäden ist jetzt im Herbst eine reiche Ernte zu verzeichnen. Das wird am Wochenende gefeiert.

Auf dem Kleingeraer Rittergut steht das Apfelfest an. Doch haben die Mitglieder des Fördervereins überhaupt Grund zum Feiern? Im Frühjahr war ein heftiger Sturm durch die Streuobstwiese des Gutes gefegt und hatte einige der alten Apfelbäume abgedreht, kaum dass sie reiche Blütenpracht getragen hatten. Tagelang waren die Mitglieder des Vereins...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
05.07.2025
3 min.
Landfrauen bewahren Rezeptsammlungen – Leckeres aus einfachen Zutaten zaubern
Das für Rahmplätzchen ist eines der Rezepte, die Kleingeras Landfrauen gern an Gäste weitergeben.
Kochen und Backen liegen im Trend. Es ist Zeit, den Vogtländern immer wieder einmal in die Rezeptbücher zu schauen. Wer hat ein tolles Rezept und gibt es gern weiter? Heute: Die Kekse der Landfrauen.
Daniela Hommel-Kreißl
07:04 Uhr
2 min.
Polizei räumt Hausbesetzung im Leipziger Osten
An der Fassade des besetzten Hauses in Leipzig-Einertstraße hängen Transparente.
Nach einer Hausbesetzung im Leipziger Osten ermittelt die Polizei gegen vier Menschen. Unterstützer demonstrierten friedlich.
07:01 Uhr
2 min.
Lukas Reichel erzielt ersten Doppelpack seiner NHL-Karriere
Lukas Reichel (r) erzielte erstmals zwei Tore in einem NHL-Spiel.
Zum ersten Mal schießt Eishockey-Nationalspieler Reichel zwei Tore in einem NHL-Spiel. JJ Peterka gelingt sein erstes Tor für seinen neuen Club Utah.
12.05.2025
3 min.
Bangen um historische Sorten: Sturm zerstört 100 Jahre alte Apfelbäume im Vogtland
Die Mitglieder des Rittergutsvereins beseitigen die Sturmschäden.
Im Vorjahr zerstörte Frost die Blüten. Nun brach der Sturm die Hälfte der Apfelbäume in der einst zum Rittergut Kleingera gehörenden Streuobstwiese. Hilft nur noch die Säge oder sind die alten Sorten zu retten?
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel