Sturm zerstörte im Frühjahr 100 Jahre alte Apfelbäume im Vogtland – umso größer ist jetzt im Herbst die Überraschung

Ein heftiges Unwetter hatte auf einer Streuobstwiese in Kleingera zahlreiche Bäume beschädigt. Womit kaum einer gerechnet hatte: Trotz der Schäden ist jetzt im Herbst eine reiche Ernte zu verzeichnen. Das wird am Wochenende gefeiert.

Auf dem Kleingeraer Rittergut steht das Apfelfest an. Doch haben die Mitglieder des Fördervereins überhaupt Grund zum Feiern? Im Frühjahr war ein heftiger Sturm durch die Streuobstwiese des Gutes gefegt und hatte einige der alten Apfelbäume abgedreht, kaum dass sie reiche Blütenpracht getragen hatten. Tagelang waren die Mitglieder des Vereins... Auf dem Kleingeraer Rittergut steht das Apfelfest an. Doch haben die Mitglieder des Fördervereins überhaupt Grund zum Feiern? Im Frühjahr war ein heftiger Sturm durch die Streuobstwiese des Gutes gefegt und hatte einige der alten Apfelbäume abgedreht, kaum dass sie reiche Blütenpracht getragen hatten. Tagelang waren die Mitglieder des Vereins...